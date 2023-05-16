Leicester City Liverpool maç özeti! (VİDEO) Leicester City Liverpool maçı özeti izle! Leicester City Liverpool maçı kaç kaç bitti?
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Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Leicester City Liverpool maçını kaçıran futbolseverler Liverpool maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Leicester City Liverpool maç özeti! Leicester City Liverpool maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Leicester City Liverpool maçı kaç kaç bitti? İşte, Leicester City Liverpool maç özeti!
Leicester City Liverpool maç özeti! Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Leicester City Liverpool maçını kaçıran futbolseverler Liverpool maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Leicester City Liverpool maç özeti! Leicester City Liverpool maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Leicester City Liverpool maçı kaç kaç bitti? İşte, Leicester City Liverpool maç özeti haberimizde...
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Leicester City - Liverpool maç özetini maçın ardından Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz.
Leicester City - Liverpool maçı 3-0'lık Liverpool üstünlüğü ile sona erdi.
Leicester City - Liverpool maçı 16 Ocak 2023 (Salı) günü oynandı.
Leicester City - Liverpool maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.