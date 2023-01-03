Leicester City–Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Leicester City maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Leicester City–Fulham maçı ne zaman?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Leicester City – Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Leicester City – Fulham maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Leicester City–Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Leicester City maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Leicester City–Fulham maçı ne zaman? İşte detaylar...