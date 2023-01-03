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Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Leicester City - Fulham maçı hangi kanalda? Leicester City - Fulham CANLI izleme linki var mı?

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Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Leicester City - Fulham maçı hangi kanalda? Leicester City - Fulham CANLI izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan maçlar heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İngiltere Premier Lig'de Leicester City - Fulham maçı oynanacak. Merak edilenler arasında ise Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Leicester City - Fulham maçı hangi kanalda? Leicester City - Fulham CANLI izleme linki var mı? soruları yer aldı.

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi de Leicester City - Fulham maçı oldu. Arama motorlarında maça dair detaylar aratılıyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Leicester City - Fulham maçı hangi kanalda? Leicester City - Fulham CANLI izleme linki var mı?

LEİCESTER CİTY- FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Fulham maçı 3 Ocak günü saat 22.45'te oynanacak.

LEİCESTER CİTY- FULHAMMAÇI HANGİ KANALDA?

Leicester City - Fulham maçı BeIN Sports 5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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