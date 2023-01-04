Leicester City–Fulham MAÇ SONUCU! Leicester City maçı kaç kaç bitti? Leicester City–Fulham maç sonucu ne?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Leicester City – Fulham bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Leicester City – Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Leicester City–Fulham MAÇ SONUCU! Leicester City maçı kaç kaç bitti? Leicester City–Fulham maç sonucu ne? İşte detaylar...