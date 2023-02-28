Leicester City - Blackburn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Leicester City - Blackburn maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İngiltere FA Cup maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Leicester City - Blackburn karşılaşması oldu. Peki, Leicester City - Blackburn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Leicester City - Blackburn maçı nerede oynanıyor? Leicester City - Blackburn maçı şifresiz mi? Leicester City - Blackburn maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Leicester City - Blackburn maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Leicester City - Blackburn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Leicester City - Blackburnmaçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

LEİCESTER CİTY - BLACKBURN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Blackburn İngiltere FA Cup maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 22:30 'da başlayacak.

LEİCESTER CİTY - BLACKBURN MAÇI HANGİ KANALDA?

Leicester City - Blackburn maçını Bilyoner TV ve Tivibu Spor 3 üzerinden izleyebilirsiniz.

LEİCESTER CİTY - BLACKBURN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.