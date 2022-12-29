Premier Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası sonrasında ligler başladı. Leeds United - Manchester City maçında son dakikalar oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, Leeds United - Manchester City maç özeti yayınlandı mı? Leeds United - Manchester City maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçın tüm gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Leeds United - Manchester City maç özeti nereden izlenir? Maçın golleri nerede yayınlanıyor? İşte detaylar...

Leeds United - Manchester City maçında son dakikalar oynanıyor. Maç bitiminin ardından özeti izlemek isteyenler, Leeds United - Manchester City maç özeti yayınlandı mı? Leeds United - Manchester City maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçın tüm gollerini izle! araştırması yapıyor. İşte özet ve gol yayın adresleri...

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United - Manchester City maçı 28 Aralık Çarşamba 2022 yani bu akşam saat 23:00 'da başladı.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United - Manchester City maçını Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta 3-1 M. City önde. Maç 3-1 bitiyor ve M. City 3 puanın sahibi oluyor.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçı 3-1 Manchester City kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

M. City golleri:

45+1. dakika : Rodri

Rodri 51. dakika : Erling Haaland

Erling Haaland 64. dakika : Erling Haaland

Leeds United golleri:

73. dakika : Pascal Struijk

MAÇ SONUCU : LEEDS UNİTED 1 - 3 M. CİTY

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özeti Bein Sports ekranlarında yayınlanacaktır.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak.