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Lee Ryan kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Lee Ryan kimdir? Ve Lee Ryan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Lee Ryan kimdir? Lee Ryan kaç yaşında, nereli? Lee Ryan hayatı ve biyografisi!

LEE RYAN KİMDİR?

Lee Ryan 17 Haziran 1983'de dünyaya gelmiştir. Ryan, Britanyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Müzik grubu Blue'nun üyesidir. İngiliz Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon- İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Bu nedenle birçok kez sosyal medya üzerinde gündem oldu. Lee Ryan daha önce de British Airways uçuşunda sorun yaşamıştı. Kendisine alkol servisi yapmayı reddeden kabin ekibine kötü davrandığı iddia edilen Ryan, London City Havalimanı'nda tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı.