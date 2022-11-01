Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi ezilerek can verdi. Hayatını kaybedenlerden birinin 24 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han olduğu açıklandı. Hayranları ve vatandaşlar Lee Ji Han'ın hayatını merak ediyor. Peki, Lee Ji Han kimdir? Lee Ji Han kaç yaşında öldü, neden öldü? Lee Ji Han hayatı ve biyografisi nedir?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerden birinin 24 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han olduğu açıklandı. Peki, Lee Ji Han kimdir? Lee Ji Han kaç yaşında öldü, neden öldü? Lee Ji Han hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEE Jİ HAN KİMDİR?

24 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji Han ülkesinin sevilen oyuncularından birisiydi. İzdihamda hayatını kaybeden genç oyuncu ilk olarak Produce 101 isimli diziyle tanınmıştı. Dizinin 2. sezonuyla büyük çıkış yakalayan oyuncunun menajerlik şirketi, Ji Han'ın 29 Ekim'de Itaewon'daki olayda hayatını kaybettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda bilanço netleşiyor. Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 153'e yükseldiği belirtildi. Yaşamını yitirenlerden en az 19'unun İran, Norveç, Çin ve Özbekistan vatandaşı olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Choi Sung-beom, yaralı 82 kişinin tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından acil bir toplantı düzenledi. Daha sonra olay yerine giderek yetkililerden bilgi alan Yoon Suk Yeol, "Dün gece Seul'ün ortasında Cadılar Bayramı'nda böyle bir olayın yaşanması büyük bir trajedi. Bu beklenmedik kazada hayatını kaybedenler için dua ediyor, yaralıların da bir an önce iyileşmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham yaşandığını söylemişti.