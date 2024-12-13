Led Zeppelin neden geri gönderildi?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1972'de Led Zeppelin grubu konser için Singapur'a geldiğinde onlardan hangisi istenmiş, grup üyeleri kabul etmeyince uçaklarından bile inmeden ülkelerine geri gönderilmişlerdir?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1972'de Led Zeppelin grubu konser için Singapur'a geldiğinde onlardan hangisi istenmiş, grup üyeleri kabul etmeyince uçaklarından bile inmeden ülkelerine geri gönderilmişlerdir?

1972'DE LED ZEPPELİN GRUBU KONSER İÇİN SİNGAPUR'A GELDİĞİNDE ONLARDAN HANGİSİ İSTENMİŞ, GRUP ÜYELERİ KABUL ETMEYİNCE UÇAKLARINDAN BİLE İNMEDEN ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMİŞLERDİR?

A: Sakız çiğnememeleri

B: "Playback" yapmaları

C: Saçlarını kestirip kısaltmaları

D: Singapur Milli Marşı'nı söylemeleri

Cevap :