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Leblebi çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Leblebi çorbası tarifi ve yapılışı! Leblebi çorbası malzemeleri!

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Leblebi çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Leblebi çorbası tarifi ve yapılışı! Leblebi çorbası malzemeleri!

TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Leblebi çorbası yapıldı. İzleyiciler, Leblebi çorbasının tarifini araştırmaya başladı. Peki, Leblebi çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Leblebi çorbası tarifi ve yapılışı! Leblebi çorbası malzemeleri! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular dokunulmazlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Leblebi çorbası yapıldı. Peki, Leblebi çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Leblebi çorbası tarifi ve yapılışı! Leblebi çorbası malzemeleri! Detaylar haberimizde...

LEBLEBİ ÇORBASI TARİFİ!

4 yemek kaşığı

1 su bardağı

6 su bardağı et suyu

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Kırmızı Yağ İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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