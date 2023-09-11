Leapmotor C10: Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli SUV Modeli

Leapmotor C10, Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bu elektrikli SUV modeli, Leapmotor T03'ün kardeşi olarak tanıtıldı. Leap 3.0 yazılımı ve gelişmiş sürüş özellikleriyle dikkat çeken C10, diğer elektrikli SUV modelleriyle rekabet etmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili Leapmotor T03'ü hatırlarsınız. Ülkemize ilk girişinden itibaren uygun fiyatı ile tüm markalara adeta meydan okuyan Leapmotor, T03 modelinin abisini de ülkemize getiriyor. Uygun fiyatı ile öne çıkması beklenen Leapmotor C10 birçok farklı özelliği de beraberinde sunuyor. İşte Leapmotor C10 modeli ve detayları…

En ucuz elektrikli SUV modeli olması bekleniyor: Leapmotor C10!

Geçtiğimiz günlerde Münih IAA otomobil fuarında tanıtılan Leapmotor C10 kardeş modeli T03'e göre biraz daha global çapa ayak uyduran bir otomobil diyebiliriz. Kardeş hatchback modeli T03 ile kıyaslandığında bir nebze olsun uygun fiyat odağından çıkan otomobil diğer SUV modeller ile yarışmayı hedefliyor.

Otomobil markanın yeni nesil teknolojilerini içerisinde barındıran Leap 3.0 yazılımı ile birlikte geliyor. Bu sayede otomobil diğer elektrikli SUV üreticileri ile yarışabilecek özelliklerini gösterecek. Bunun yanında araç sahip olduğu LIDAR ve Nvidia Orin-X çipi sayesinde sürüş odaklı özelliklerini en iyi şekilde kullanıcılarına sunacak.

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Türkiye'de distribütör garantisi ile satışa çıkan marka piyasaya sürdüğü ilk modeli T 03 ile birlikte Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olma unvanının da sahibi olmuştu. Aradan geçen süreçte Skywell, Renault gibi elektrikli SUV üreten markaların artmasıyla rekabet ortamı da arttı. Bu sebeple markanın otomobili "en ucuz SUV" gibi noktalara odaklanarak Türkiye pazarına getirmesi bekleniyor.

Peki sizce Leapmotor C10 modeli satış ve strateji noktalarında Leapmotor T 03 modeli kadar başarılı olabilir mi? Bunların yanında Leapmotor C10, Skywell ET5 gibi otomobillerle rekabet edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi, bildirimleri açmayı ve daha fazlası için ShiftDelete.Net'i takip etmeyi unutmayın…