Leandro Paredes kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Leandro Paredes Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da orta alana takviye yapmak için arayışlar sürüyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes'i gündemine aldı. Peki, Leandro Paredes kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Leandro Paredes Galatasaray'a gelecek mi?