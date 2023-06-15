Leandro Paredes kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Leandro Paredes Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da orta alana takviye yapmak için arayışlar sürüyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes'i gündemine aldı. Peki, Leandro Paredes kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Leandro Paredes Galatasaray'a gelecek mi?
Uruguaylı futbolcunun partneri Sergio Oliveira'yı yeterli görmeyen yönetim, o bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor. Youri Tielemans transferinden beklediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, rotasını Leandro Paredes'e çevirdi. Peki, Leandro Paredes kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Leandro Paredes Galatasaray'a gelecek mi?
LEANDRO PAREDES KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Haziran 1994 (28 yıl yaşında), San Justo, Arjantin
Şu andaki takımları: Juventus FC (#32 / Orta Saha),
Arjantin millî futbol takımı (#5 / Orta Saha)
Kilo: 75 kg
Boy: 1,82 m
Leandro Daniel Paredes, Juventus takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı.