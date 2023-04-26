Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için sağlam transferler yapabilir. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yönetimden beklenmedik bir talepte bulunduğu iddia edildi. Peki, Leandro Paredes Galatasaray'a mı gelecek? Leandro Paredes GS'ye transfer olur mu, yeni sezonda takıma gelecek mi? İşte detaylar...

Arjantinli yıldız Paredes Galatasaray'a mı gelecek? Paredes GS'ye transfer olacak mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Leandro Paredes Galatasaray'a mı gelecek? Leandro Paredes GS'ye transfer olur mu, yeni sezonda takıma gelecek mi? Ayrıntılar sizlerle...

PAREDES GALATASARAY'A MI TRANSFER OLACAK?

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu. Henüz kendisinin takımdaki geleceği belli olmayan Arjantinli yıldız, eski Juventus forması giyen ve bonservisi PSG'de bulunan eski takım arkadaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istedi.

PARADES'İN TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEDİ

Radio France'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Paredes'in sarı-kırmızılı takıma transfer edilmesini istedi. Bonservisi PSG'de olan ve Juventus'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro.

27 MAÇA ÇIKTI

Leandro Paredes, bu sezon Juventus formasıyla 27 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.