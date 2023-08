League of Legends oyunu nedir, LOL nasıl oynanır soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. League of Legends oyununun hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, League of Legends nedir, nasıl oynanır? LOL nasıl bir oyun? League of Legends oyunu ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Dünyada en çok oynanan oyunların başında gelen League of Legends nasıl oynanır sorusu araştırılmaktadır. Her yıl turnuvası gerçekleştirilen League of Legends oyunu hakkında detaylar merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Lol nasıl bir oyun araştırılıyor. Efsane oyun LOL ilk olarak ne zaman çıktı, LOL ne anlama geliyor soruları aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, League of Legends nedir, nasıl oynanır? LOL nasıl bir oyun? League of Legends oyunu ne zaman çıktı? Detaylar haberimizde...

LEAGUE OF LEGENDS NEDİR?

League of Legends kısaca LoL, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunudur. Türkçede Efsaneler Ligi anlamına gelmektedir. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Oyunun baş tasarımcısı, Defense of the Ancients (DotA) haritasını tasarlayan Steve Feak'di

LEAGUE OF LEGENDS NASIL OYNANIR?

League of Legends 3 boyutlu izometrik bakış açısı ile oynanır. Sihirdar Vadisi, Taktik Savaşları ve ARAM olmak üzere üç tane oyun modundan oluşur. Sihirdar Vadisi ve ARAM maçlarında, her biri beş oyuncu içeren iki takım birbirlerinin Nexus'unu (merkez) patlatmak için savaşırlar.

Bu bakış açısı değiştirilemez yalnız kamera kaydırılabilir veya yakınlaştırılabilir.

LEAGUE OF LEGENDS OYUNU NE ZAMAN ÇIKTI?

27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır.