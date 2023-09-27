Senaryosunu Erdi Işık'ın yazığı LCV (Lütfen Cevap Veriniz), son günlerde birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. LCV hangi platformda? Sorusu, konu hakkında merak edilenlerden bir tanesi oluyor. Peki, LCV hangi platformda? Lütfen Cevap Veriniz nerede yayınlanıyor, Netflix'de var mı?

LCV hangi platformda? Sorusu, Lütfen Cevap Veriniz yapımını izlemek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. 2022 yapımı Türk filmi olan LCV (Lütfen Cevap Veriniz) sosyal medya üzerinde merak edilen yapım olarak karşımıza çıkıyor ve bu kapsamda LCV hangi platformda? Sorusu internet üzerinde araştırılıyor. Peki, LCV hangi platformda? Lütfen Cevap Veriniz nerede yayınlanıyor, Netflix'de var mı?

LCV HANGİ PLATFORMDA?

2022 yapımı olan Lütfen Cevap Veriniz BluTV platformu üzerinde yayınlanmaktadır. Başrollerini Ushan Çakır, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı ve İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı'nın yönettiği, 12 Haziran 2023 tarihinde izleyicisi ile BluTv platoformu üzerinde buluştu. Ayrıca 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Cem Yiğit Üzümoğlu, Selahattin Paşalı ile birlikte paylaşmıştır.