Sosyal medya platformlarında hem yerli hem de yabancı kullanıcıların yaptığı paylaşımlar sonrası LC Waikiki'ye yönelik bazı tepkiler yükseldi. Özellikle Arapça yazılı ürünler ve mağaza içi uygulamalar nedeniyle başlatılan kampanyalar gündem oldu. Peki, LC Waikiki boykot ediliyor mu? İşte yaşanan gelişmeler ve markanın bu süreçteki açıklamaları…

LC WAIKIKI BOYKOT MU?

LC Waikiki'ye yönelik boykot çağrıları, Fenerbahçe taraftarlarının şirketin Galatasaray'ın Florya projesine gizli sponsorluk yaptığı iddiasıyla başladı. Şirketin sahibi olan Küçük ailesinin Nivak İnşaat ile bağlantısı sosyal medyada tartışmalara yol açarken, LC Waikiki yaptığı resmi açıklamada Galatasaray'a herhangi bir sponsorluk desteği vermediğini belirtti. Yaşananlar, kulüpler arasındaki rekabetten kaynaklanan bir polemik olarak değerlendiriliyor.

NİVAK GROUP KİMİN?

Nivak Group, 2011 yılında Firmanın CEO'su Sayın AYKUT KÜÇÜK'ün vizyonu doğrultusunda kurulmuştur.

Mağaza dekorasyon süreçleri ile faaliyetlerine başlayan Nivak, dört kıtada yatırımlarına devam etmektedir. Günümüzde grup faaliyetlerini fit-out, kontrat, gayrimenkul, bakım ve mobilya üretimi olmak üzere beş alanda yürüten bir yapıya kavuşmuştur. Nivak'ın müşterilerine geliştirdikleri süreçleri entegre bir şekilde sunma kapasitesi ve esnekliği sayesinde, bina inşaatı, ardından mağaza dekorasyonu ve sürekli mağaza bakımı ile eksiksiz hizmetler sunmaktadır.

Müşterilerine verdiği hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için Nivak, birçok ülkede kendi şirketlerini kurdu. Beyaz Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Gürcistan, Fas, Romanya ve Irak gibi 20'den fazla ülkede Nivak Grup şirketleri bulunmaktadır.