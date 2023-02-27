Lazio - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - Sampdoria maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Lazio - Sampdoria karşılaşması oldu. Peki, Lazio - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - Sampdoria maçı nerede oynanıyor? Lazio - Sampdoria maçı şifresiz mi? Lazio - Sampdoria maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Lazio - Sampdoria maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Lazio - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - Sampdoriamaçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

LAZİO - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Sampdoria İtalya Serie A maçı 27 Şubat 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 22:45 'de başlayacak.

LAZİO - SAMPDORİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Sampdoria maçını Bilyoner TV ve S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

LAZİO - SAMPDORİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.