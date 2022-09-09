UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi F grubu maçında Lazio - Feyenoord karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-2 sonuçla Lazio kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Lazio - Feyenoord maç özeti! Lazio - Feyenoord maç özeti izle (VİDEO))

LAZİO - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!