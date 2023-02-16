Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - CFR Cluj maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Lazio - CFR Cluj bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lazio - CFR Cluj maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada Lazio - CFR Cluj karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lazio - CFR Cluj maçı şifresiz mi? Lazio - CFR Cluj maçı hakemi kim? Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - CFR Cluj maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Lazio ile CFR Cluj arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Lazio-CFR Cluj Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Lazio-CFR Cluj Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Lazio ve CFR Cluj, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 maçı, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.