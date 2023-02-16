Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - CFR Cluj maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Lazio - CFR Cluj bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lazio - CFR Cluj maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman?