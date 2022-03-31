Lazer epilasyon orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı? Diyanet lazer epilasyon orucu bozar mı fetvası!

Lazer epilasyon orucu bozar mı? Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşlar çeşitli dini sualler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç ile ilgili fetvalar almaya çalışmakta. O suallerden birisi de Lazer epilasyon orucu bozar mı? Oruç tutacak vatandaşlar lazer epilasyon orucu bozuyor mu merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre Lazer epilasyon orucu bozar mı? Ağda yaptırmak orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı? Diyanet lazer epilasyon orucu bozar mı fetvası haberimizde...

LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Lazer epilasyon ve ağda yaptırmak orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı lazer epilasyon orucu bozar mı fetvası şu şekildedir:

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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