Lazanya tarifi! Masterchef Lazanya nasıl yapılır? Lazanya yemek tarifi! Lazanya için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef 24 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Lazanya yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Lazanya nasıl yapılır? Lazanya yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Lazanya yemek tarifi! Lazanya nasıl yapılır? Lazanya yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Lazanya tarifi oldu. Peki en güzel Lazanya yemek tarifi nasıldır? Lazanya yemeği nasıl yapılır? Lazanya için gerekli malzemeler nelerdir?
LAZANYA NEDİR?
Lazanya, peynir, domates sosu veya ragù (bir tür et sosu) ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.
Lazanya sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde "lasagne" sözcüğü kullanılsa da Amerika'da "lasagna" olarak geçmektedir.
LAZANYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
LAZANYA HAMURU İÇİN MALZEMELER
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
300 gr un
1/4 limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz
BEŞAMEL SOS İÇİN MALZEMELER
500-1000 gr süt
Muskat rendesi
50 ml sıvı yağ
50 gr un
Tuz
BEŞAMEL SOS HAZIRLANIŞI
Un ve yağı kavurun. Üzerine süt ilave edip kaynatın. Ocaktan indirmeden önce tuz ve muskat rendesini ekleyin.
BOLONEZ SOS İÇİN MALZEMELER
5 su bardağı su
2 adet orta boy domates
5 gram sarımsak
Tuz
Karabiber ve defne yaprağı
250 gram dana kıyma
Sıvı yağ veya tereyağı
2'şer çorba kaşığı rendelenmiş havuç, soğan, kereviz, biber
2 çorba kaşığı salça
LAZANYA NASIL YAPILIR?
Kıymayı soteleyin. Üzerine sarımsak ve soğani ilave edin. Kereviz ve havucu da ekleyerek sotelemeye devam edin. Salçasını ve defne yaprağını ilave edin. Önceden doğranmış domatesleri de ekleyin. Son olarak suyu ilave ederek koyu kıvamlı sos elde edene kadar pişirin. İsteğe bağlı havuç ve kereviz eklemeyebilirsiniz. Hazırladığınız lazanya hamurunu 4 çeşit parçaya bölerek yuvarlayın. Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika bekletin. Önce merdane daha sonra oklava ile bıçak sırtı kalınlığında açın. 15 cm eşit parçalara kesin. Bol kaynar tuzlu suda hamurları 1 dakika haşlayıp soğuk suya çıkarın. Susuz olarak yan yana bir kaba koyun. Beşamel sos ve bolonez sosu karıştırın. Hamurları bir borcama döşeyip her kata beşamel sos ve bolonez sos dökün. Malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün. Üzerine rende kaşar serpip fırınlayın. Sıcak servis etmeniz lazanyanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.