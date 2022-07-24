Lazanya tarifi! Masterchef Lazanya nasıl yapılır? Lazanya yemek tarifi! Lazanya için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Lazanya tarifi oldu. Peki en güzel Lazanya yemek tarifi nasıldır? Lazanya yemeği nasıl yapılır? Lazanya için gerekli malzemeler nelerdir?

LAZANYA NEDİR?

Lazanya, peynir, domates sosu veya ragù (bir tür et sosu) ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.

Lazanya sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde "lasagne" sözcüğü kullanılsa da Amerika'da "lasagna" olarak geçmektedir.

LAZANYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

LAZANYA HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

300 gr un

1/4 limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

BEŞAMEL SOS İÇİN MALZEMELER

500-1000 gr süt

Muskat rendesi

50 ml sıvı yağ

50 gr un

Tuz

BEŞAMEL SOS HAZIRLANIŞI

Un ve yağı kavurun. Üzerine süt ilave edip kaynatın. Ocaktan indirmeden önce tuz ve muskat rendesini ekleyin.

BOLONEZ SOS İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı su

2 adet orta boy domates

5 gram sarımsak

Tuz

Karabiber ve defne yaprağı

250 gram dana kıyma

Sıvı yağ veya tereyağı

2'şer çorba kaşığı rendelenmiş havuç, soğan, kereviz, biber

2 çorba kaşığı salça

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Kıymayı soteleyin. Üzerine sarımsak ve soğani ilave edin. Kereviz ve havucu da ekleyerek sotelemeye devam edin. Salçasını ve defne yaprağını ilave edin. Önceden doğranmış domatesleri de ekleyin. Son olarak suyu ilave ederek koyu kıvamlı sos elde edene kadar pişirin. İsteğe bağlı havuç ve kereviz eklemeyebilirsiniz. Hazırladığınız lazanya hamurunu 4 çeşit parçaya bölerek yuvarlayın. Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika bekletin. Önce merdane daha sonra oklava ile bıçak sırtı kalınlığında açın. 15 cm eşit parçalara kesin. Bol kaynar tuzlu suda hamurları 1 dakika haşlayıp soğuk suya çıkarın. Susuz olarak yan yana bir kaba koyun. Beşamel sos ve bolonez sosu karıştırın. Hamurları bir borcama döşeyip her kata beşamel sos ve bolonez sos dökün. Malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün. Üzerine rende kaşar serpip fırınlayın. Sıcak servis etmeniz lazanyanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.