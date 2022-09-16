Laz Böreği tarifi! Masterchef Laz Böreği nedir, nasıl yapılır? Laz Böreği için gerekli malzemeler! Laz Böreği hangi yöreye ait?
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Masterchef 16 Eylül yarışmasında şefler tarafından Laz Böreği tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Laz Böreği nasıl yapılır? Laz Böreği tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Laz Böreği tatlı tarifi! Laz Böreği nasıl yapılır? Laz Böreği tatlı tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Laz Böreği tarifi oldu. Peki en güzel Laz Böreği tatlı tarifi nasıldır? Laz Böreği tatlısı nasıl yapılır? Laz Böreği için gerekli malzemeler nelerdir?
Laz böreği (Doğu Lazcası: Paponi); yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin,Rize ve Trabzon illerinde yapılır. Yunanistan'da ise "sütlü börek" anlamına gelen galaktobureko (Yunanca: ???????µπ??????) adıyla, yufka yerine irmik lapası kullanılarak yapılır. Günümüzde yufka yerine milföy, muhallebi yerine krema kullanılarak yapılanları da mevcuttur. Krema ya da muhallebi; limon, portakal veya gül suyu ile tatlandırılabilir.
Türkiye'de birçok restoranda Laz böreğini yemek mümkündür. "Hopa Laz Böreği" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tatlı, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır.
Yufka Hamuru İçin :
- un
- süt
- su
- az miktarda tereyağı ve sıvıyağ
- bir tutam tuz
Muhallebi İçin :
- süt
- şeker
- buğday unu
- az tuz
- yumurta
Şerbeti İçin:
- su
- toz şeker
- limon suyu
İyice yoğrulup bir süre dinlendirilen hamurundan tepsinin büyüklüğüne göre baklava yufkası açılır. Yufkaların yarısı yağlanmış tepsiye serilip üzerine hazırlanan muhallebi yayılıp üzerine kalan yufkalar serilir. Tereyağı eritilip üstüne dökülerek arzuya göre kare veya üçgen şekilde kesilerek fırına verilir. Piştikten sonra soğumaya bırakılır. Daha sonra üzerine şerbet gezdirilir.