Laz Böreği tarifi! Masterchef Laz Böreği nedir, nasıl yapılır? Laz Böreği için gerekli malzemeler! Laz Böreği hangi yöreye ait?

Masterchef 16 Eylül yarışmasında şefler tarafından Laz Böreği tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Laz Böreği nasıl yapılır? Laz Böreği tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Laz Böreği tatlı tarifi! Laz Böreği nasıl yapılır? Laz Böreği tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Laz Böreği tarifi oldu. Peki en güzel Laz Böreği tatlı tarifi nasıldır? Laz Böreği tatlısı nasıl yapılır? Laz Böreği için gerekli malzemeler nelerdir?

LAZ BÖREĞİ NEDİR, HANGİ YÖREYE AİT?

Laz böreği (Doğu Lazcası: Paponi); yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin,Rize ve Trabzon illerinde yapılır. Yunanistan'da ise "sütlü börek" anlamına gelen galaktobureko (Yunanca: ???????µπ??????) adıyla, yufka yerine irmik lapası kullanılarak yapılır. Günümüzde yufka yerine milföy, muhallebi yerine krema kullanılarak yapılanları da mevcuttur. Krema ya da muhallebi; limon, portakal veya gül suyu ile tatlandırılabilir.

Türkiye'de birçok restoranda Laz böreğini yemek mümkündür. "Hopa Laz Böreği" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tatlı, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır.

LAZ BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yufka Hamuru İçin :

un

süt

su

az miktarda tereyağı ve sıvıyağ

bir tutam tuz

Muhallebi İçin :

süt

şeker

buğday unu

az tuz

yumurta

Şerbeti İçin:

su

toz şeker

limon suyu

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İyice yoğrulup bir süre dinlendirilen hamurundan tepsinin büyüklüğüne göre baklava yufkası açılır. Yufkaların yarısı yağlanmış tepsiye serilip üzerine hazırlanan muhallebi yayılıp üzerine kalan yufkalar serilir. Tereyağı eritilip üstüne dökülerek arzuya göre kare veya üçgen şekilde kesilerek fırına verilir. Piştikten sonra soğumaya bırakılır. Daha sonra üzerine şerbet gezdirilir.