Lavanta Türkiye'de Akdeniz iklimi hakim olan bölgelerde yetişir. Örneğin lavanta ülkemizde Antalya, Mersin, Muğla, İzmir, İstanbul gibi bölgelerde bolca yetiştirilir. Akdeniz iklimi sayesinde lavantalar etrafa muhteşem bir koku yayar ve yetiştiği bölgeyi süsler. Peki, Lavanta nerede yetişir? Lavanta nasıl yetiştirilir? Lavanta Türkiye'de nerede yetişir? İşte detaylar haberimizde...

LAVANTA NASIL YETİŞİR?

Lavanta saksıda kolay bir şekilde yetişmektedir. Fakat yetiştirirken gereken ilgiyi mutlaka göstermelisiniz. Öncelikle lavanta dallarını budamanız ve yeni bir lavantayı bu şekilde ekmeniz gerekiyor. Lavanta yetiştirmek için 3 ila 5 arasında lavanta yaprak düğümü gerekmektedir. Bu dalların kesilmesi ve lavantanın kök salması açısından önemlidir. Dalları kesildikten sonra toprağa ekilir ve toprağın üstü kapanır. Ardından kök salması ve filizlenmesi açısından lavanta 2 günde 1 sulanır.

Lavantanın ekildikten sonra filizlenmesi ve kök salması yaklaşık 3 ila 6 hafta arasında sürmektedir. Lavanta yetiştirmek için mutlaka verimli bir toprağa ihtiyacınız vardır. Verimli toprağa sahip olduktan sonra toprağı bir miktar da havalandırmanız gerekmektedir. Eğer toprak mineral ya da azot bakımından zengin değilse, toprağa bu eksik olan maddeleri eklemeniz gerekmektedir. Lavanta yetiştirirken kaliteli tohum kullanmanız da önemlidir. Lavantayı ekerken mutlaka 3 santimetre derine ekin. Toprağı gübrelemek de hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Lavanta günde en az 6 saat güneş ışığına ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı güneş ışığının olduğu yerlerde lavanta yetiştirmek son derecede önemlidir. Ortalama ise 20 ila 30 derecede sıcaklıkta yetişmesi gerekir.

LAVANTA NEREDE YETİŞİR?

Lavanta verimli topraklar da ya da az üretim yapacak kişiler için bir özel saksıda yetiştirilebilir. Lavanta bir Akdeniz iklimi bitkisidir. Dolayısıyla Akdeniz iklimine sahip olan bütün ülkelerde lavanta yetişmektedir.

LAVANTA TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR VE YETİŞTİRİLİR?

Lavanta Türkiye'de Akdeniz iklimi hakim olan bölgelerde yetişir. Örneğin lavanta ülkemizde Antalya, Mersin, Muğla, İzmir, İstanbul gibi bölgelerde bolca yetiştirilir. Akdeniz iklimi sayesinde lavantalar etrafa muhteşem bir koku yayar ve yetiştiği bölgeyi süsler.

LAVANTA EN ÇOK VE EN İYİ NEREDE YETİŞTİRİLİR VE YETİŞİR?

Lavantanın yetişmesi için toprağın 5.5 minimum PH değerine ulaşması gerekmektedir. Ülkemiz büyük çoğunluğu ile Akdeniz iklimi etkisindedir. Dolayısıyla ülkemizde en çok Antalya ve Ege taraflarında Lavanta yetişmektedir. Lavanta yetiştiriciliği de yine bu bölgelerde oldukça yaygındır.