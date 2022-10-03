Laval- Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta? Laval- Bordeaux maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 2 fikstüründe 10.haftada Laval, Bordeaux ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligler arasında yer alan Fransa Ligue 2 maçlarında heyecan devam ederken 10.haftada Laval- Bordeaux mücadele edecek. Merakla araştırılanlar arasında ise Laval- Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Laval- Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta? Laval- Bordeaux hangi kanalda yayınlanacak?

Laval- Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Fransa Ligue 2 fikstüründe 10.haftada Laval, Bordeaux ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Laval- Bordeaux maçının ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Laval- Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta? Laval- Bordeaux hangi kanalda yayınlanacak?

LAVAL- BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 2 fikstüründe 10.haftadaLaval, Bordeaux ile 3 Ekim tarihinde saat 21:45'te karşı karşıya gelecek.

LAVAL- BORDEAUX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fransa Ligue 2'de gerçekleşecek olan Laval- Bordeaux maçı Bein Sports 4 ekranlarında yayınlanacak.