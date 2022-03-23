Latif Doğan kimdir? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Latif Doğan hakkında Latif Doğan kimdir? Latif Doğan nereli, kaç yaşında? Latif Doğan evli mi? Latif Doğan şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Latif Doğan hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan 29 Nisan 1967; Besni, Adıyaman doğumlu, Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

Latif Doğan, Besni'de doğmuştur. Müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

LATİF DOĞAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)

Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)

LATİF DOĞAN'IN ALBÜMLERİ

Sözüm Söz

Yar Gelecek

Küstüm

Kurtulam Gitsin

Bi Tane

Kına Gecesi

Haberler.com - Gündem