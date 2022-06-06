Latif Demirci öldü mü, neden öldü? Latif Demirci'nin hastalığı neydi, neden vefat etti? Latif Demirci kaç yaşında vefat etti? - Haberler

Latif Demirci, (d. 31 Ocak 1961, İstanbul, ö. 5 Haziran 2022), Türk karikatürist. Peki, Latif Demirci öldü mü, neden öldü? Latif Demirci'nin hastalığı neydi, neden vefat etti? Latif Demirci kaç yaşında vefat etti? Ayrıntılar yazımızda...

LATİF DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci bu sabah hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci, "Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle tanınıyordu.

Ünlü karikatürist Latif Demirci, bu sabah hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci çizdiği "Muhlis Bey" tiplemesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Hürriyet Kitap Sanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle" ifadelerine yer verdi.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Latif Demirci, (d. 31 Ocak 1961, İstanbul, ö. 5 Haziran 2022), Türk karikatürist.

Kariyerinin başlangıcında Gırgır ve Fırt dergilerinde çalışmıştır. 80'li yıllarda Fırt'ta Tarzan ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu Muhlis Bey tiplerinin çizeri olarak ünlenmiştir. Kurucularından olduğu Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Halen Hürriyet gazetesinde çizimleri yer almaktadır. Press bey, Evli ve cepli onun çizdiği karakterlerdir. Ayrıca Kelaynaklar'ın yaratıcısı Uğur Aktaş'ın ustasıdır.

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