Latif Demirci kimdir? Latif Demirci nereli, kaç yaşında vefat etti? Latif Demirci'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi! - Haberler

Ünlü karikatürist Latif Demirci, bu sabah hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci çizdiği "Muhlis Bey" tiplemesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Latif Demirci kimdir? Latif Demirci nereli, kaç yaşında vefat etti? Latif Demirci'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi!

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Latif Demirci, (d. 31 Ocak 1961, İstanbul, ö. 5 Haziran 2022), Türk karikatürist.

Kariyerinin başlangıcında Gırgır ve Fırt dergilerinde çalışmıştır. 80'li yıllarda Fırt'ta Tarzan ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu Muhlis Bey tiplerinin çizeri olarak ünlenmiştir. Kurucularından olduğu Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Halen Hürriyet gazetesinde çizimleri yer almaktadır. Press bey, Evli ve cepli onun çizdiği karakterlerdir. Ayrıca Kelaynaklar'ın yaratıcısı Uğur Aktaş'ın ustasıdır.

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