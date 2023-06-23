Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden sürücülere uyarı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, konforlu bir sürüş ve güvenli bir trafik için araç sürücülerine bakım ve kontrollerini yapmaları uyarısında bulundu.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, konforlu bir sürüş ve güvenli bir trafik için araç sürücülerine bakım ve kontrollerini yapmaları uyarısında bulundu.

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurt, güvenli bir sürüş için lastiklerin durumunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın." ifadelerini kullandı.

Lastiklerin ömrünü pek çok farklı dinamiğin etkilediğini bildiren Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Unutmayın lastiklerinizin ömrünü; hızınız, taşınan yük miktarı, uyguladığınız lastik basıncı, yol ve hava koşulları ve sürüş alışkanlıklarınız etkiler. Eğer hala aracınızda kış lastiği takılıysa mutlaka ısınan hava koşullarını göze alarak lastiklerinizi değiştirin. Yazın kış lastiği kullanmak, özellikle fren mesafesinin uzamasına neden olabilir. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanılmaya devam edilirse yola tutunması ve dönme direnci yaz lastiklerine göre daha fazla olduğu için daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı artar. Kış lastiği ayrıca, deseni ve kullanılan sırt karışımının özelliğinden dolayı yaz lastiklerine oranla daha fazla ses çıkartır. Konforlu ve güvenli bir sürüşün olumsuz etkilenmemesi için mutlaka mevsime uygun lastiğe geçilmesi gerekir."

Kurt, bayram tatillerinde kara yollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara da dikkati çekerek, "'Hepimiz ortak bir trafiğin içindeyiz. Hiçbir araca özel bir yol yok, hepimiz aynı yolları kullanıyoruz. Dolayısıyla kurallara uymak hepimizin sorumluluğu. Araç ve düzenli lastik bakım kontrolü de trafikte güvenliğe katkı sağlar. Sadece ortak güvenliğimiz için değil, aynı zamanda siz sürücülerin araçlarından daha iyi bir performans alması için de gereklidir, daha konforlu bir sürüş sağlar. Aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlayarak daha ekonomik bir sürüş performansı sunar." ifadelerini kullandı.