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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

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Otomobil Haberleri
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Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı. Giresun'dan Ankara'ya gitmekte olan Ali Doğan idaresindeki 07 AFR 934 plakalı otomobil, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde trafikte seyir halindeyken aniden sağ ön tekeri patladı. Lastiği patlamasıyla direksiyon hakimiyetini yitirilen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Maddi hasarla sonuçlanan kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

SAMSUN - Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Giresun'dan Ankara'ya gitmekte olan Ali Doğan idaresindeki 07 AFR 934 plakalı otomobil, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde trafikte seyir halindeyken aniden sağ ön tekeri patladı. Lastiği patlamasıyla direksiyon hakimiyetini yitirilen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Maddi hasarla sonuçlanan kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Giresun Ankara Samsun Trafik Kazaları Otomobil Haberler

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