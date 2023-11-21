Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı
Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı. Giresun'dan Ankara'ya gitmekte olan Ali Doğan idaresindeki 07 AFR 934 plakalı otomobil, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde trafikte seyir halindeyken aniden sağ ön tekeri patladı. Lastiği patlamasıyla direksiyon hakimiyetini yitirilen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Maddi hasarla sonuçlanan kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı
SAMSUN - Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.
Giresun'dan Ankara'ya gitmekte olan Ali Doğan idaresindeki 07 AFR 934 plakalı otomobil, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde trafikte seyir halindeyken aniden sağ ön tekeri patladı. Lastiği patlamasıyla direksiyon hakimiyetini yitirilen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Maddi hasarla sonuçlanan kaza hakkında inceleme başlatıldı.