Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakibi Larnaca oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Larnaca nerenin takımı? Larnaca hangi ülkenin takımı? merak ediyor.

Larnaca nerenin takımı? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakibi Larnaca oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Larnaca nerenin takımı? Larnaca hangi ülkenin takımı? merak ediyor. İşte detaylar...

LARNACA NERENİN TAKIMI?

AEK ya da bilinen adıyla AEK Larnakas, sahil kenti Larnaka'nın takımı olan Kıbrıslı spor kulübü, EPA Larnaka ve Pezoporikos adlı iki Larnaka ekibinin birleşmesi ile 1994 yılında kuruldu.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. B Grubu'na düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca oldu. H Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızıl Yıldız, Monaco ve Ferencváros ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle: