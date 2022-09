Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Larkin kimdir? Larkin kaç yaşında ve nereli? Larkin hangi takımda, hangi mevkii? Larkin kariyeri

LARKİN KİMDİR?

İsmi ile dikkatleri üzerine çeken Shane Larkin, basketbola adımını Miami Üniveristesi'nde attı. 2 Ekim 1992 yılında ABD'de dünyaya geldi. 1.83 boya sahip olan oyuncu 80 kilogram ağırlıkta. ABD asıllı Türk millî basketbolcu. Türkiye millî takımı ve Türkiye Basketbol Süper Ligi ile Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes forması giymektedir. 2013 NBA Seçmeleri'nde 1. tur 18. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi ve hemen Dallas Mavericks'e takas edildi. 29 Kasım 2019 tarihinde EuroLeague'de kaydettiği 49 sayı ile "EuroLeague maçında en çok sayı kaydeden oyuncu" rekoruna sahiptir. 0 numaralı forma giymekte olan basketbolcu Larkin, DePaul Üniversitesi'ni kabul etti. Daha sonra isimsiz bir tıbbi durum nedeniyle birinci sınıfının başlangıcından önce bir transfer talebinde bulundu. Endişesine yardımcı olmak için eve daha yakın bir okul olan Miami'yi seçti ve burada yeni bir terapist tarafından meditasyon ve rahatlama teknikleriyle tanıştırıldı. Sezonun ilk yarısında, Larkin kısa sürede ilk yedek oldu ve maç başına 25 dakikadan uzun süre yer aldı. 27 Haziran 2013'te gerçekleştirilen 2013 NBA Seçmeleri'nde Larkin, 1. tur 18. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi. Aynı gece, seçim hakları Dallas Mavericks'le takas edildi. Yaz Ligi antrenmanları sırasında bileğini kırdı ve üç ay boyunca oynayamadı.Sakatlanmasına rağmen, 29 Temmuz'da Mavericks ile çaylak ölçekli sözleşmesini imzaladı. 18 Kasım 2013'te Larkin, NBA'de ilk maçına çıkarak Philadelphia 76ers karşısında kazanılan 97-94'lük galibiyette 3 sayı, 3 asist ve 3 top çalma ile oynadı. 17 Ocak 2014'te Phoenix Suns karşısındaki 110-107'lik galibiyette 18 sayı ile kariyerinin en yükseğini gerçekleştirdi. 23 Nisan'da, Batı Konferansı Birinci Turunun 2. oyununda San Antonio Spurs'a karşı NBA sezon sonrası çıkışını yaptı. Çaylak sezonunda, NBA Geliştirme Ligi'nde Texas Legends ile birden fazla pozisyonda görev yaptı. ArdındanTyson Chandler ve Raymond Felton karşılığında New York Knicks'e takas edildi. 9 Temmuz 2015'te Larkin, Brooklyn Nets ile anlaştı. Nets formasıyla ilk maçına 28 Ekim'de Chicago Bulls'a karşı sezonun açılışında çıktı ve altı sayı ve sekiz asist kaydetti. Liga ACB ve EuroLeague ekiplerinden Baskonia ile 10 Ağustos 2016 tarihinde bir yıllık anlaşma imzaladı. İspanya liginde Şubat 2017 yılında ayın oyuncusu seçildi. 31 Temmuz 2017'de Larkin, Boston Celtics ile anlaşma imzaladı. Şimdi günümüzde ise Anadolu Efes takımında forma giymekte. 26 Temmuz 2018'de Larkin, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague takımlarından Anadolu Efes ile bir yıllık anlaşma imzaladı. 8 Mart 2019'da, Barcelona'ya karşı kazanılan 92-70'lik galibiyette, sahada 15'te 12 isabet oranıyla o zamanki kariyer rekoru olan 37 sayı, 5 ribaund ve 2 asist yaptı; maçtaki Performans Verimlilik Puanı 43'tü. Bu performansla EuroLeague'de 25. haftanın MVP'si seçildi. 2018-19 sezonunda Efes, 2019 EuroLeague Final Four'a katılmaya hak kazandı. Yarı finalde Larkin'in, 30 sayı, 7 ribaund ve 7 asist katkısıyla takımı Fenerbahçe'yi yenerek finale hak kazandı; Larkin 43 PIR ile Final Four rekorunu elde etti. EuroLeague Final Four finalinde Barcelona'ya karşı 4/9 saha içi ve 12/12 serbest atış isabet oranları ile 21 sayı, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti. Larkin'in bu performansı Efes'in 86-81'lik galibiyetinde önemli rol oynadı ve Efes bu sonuçla tarihinde ilk kez EuroLeague Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı.

LARKİN MİLLİ TAKIM HİKAYESİ

3 Eylül 2019'da Larkin verdiği bir röportajda, Türk millî takımına çağrılırsa, bunun kendisi için harika bir teklif olacağını söyledi.[46] Bu açıklamanın üzerine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin'in ülkemiz ve millî forma hakkındaki düşüncelerinden ötürü ona teşekkür etmek istediğini ancak konuyla ilgili kararın A millî basketbol takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, teknik ekip ve millî takımlar Direktörü Haluk Yıldırım tarafından verileceğini dile getirdi. Larkin 19 Aralık'ta Fanatik gazetesine verdiği röportajda, "Ben, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştim. Ohio eyaletinde Cincinnati adlı küçük bir şehirde büyüdüm ve sonrasında Orlando'ya taşındım. Bunlardan dolayı hayatımın hiçbir döneminde Türkiye'de profesyonel şekilde basketbol oynayacağımı ve sonrasında da o ülkenin Cumhurbaşkanı'nın benim hakkımda onur verici şeyler söyleyeceğini hiç düşünemezdim. Gerçekten çok özel bir andı." dedi ve teklif gelirse millî takımda oynamayı düşüneceğini tekrar etti. 19 Ocak'ta Hidayet Türkoğlu Larkin ile görüşüldüğünü açıkladı. 28 Ocak 2020'de başantrenör Ufuk Sarıca, Larkin'e davet yapıldığını doğruladı ve millî takım için cevabını beklediklerini iletti. Shane Larkin, 1 Şubat 2020'de sosyal medya hesabından hem Türkçe hem İngilizce yaptığı açıklamayla teklifi kabul ettiğini açıkladıInstagram hesabından yaptığı açıklama şu şekildeydi; "Türkiye millî takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum." Açıklamanın ardından Larkin'in Türk vatandaşlığına geçiş süreci başlatıldı. 6 Şubat 2020 tarihinde Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru kabul edilerek, oyuncu Türkiye millî basketbol takımı forması giyebilmesi hakkını elde etmiş oldu.

LARKİN HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

Larkin, Anadolu Efes takımında oyun kurucu pozisyonunda forma giyiyor.