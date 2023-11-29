Larb gai tarifi! MasterChef Larb gai nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Larb gai hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Larb gai hazırladı. Peki, Larb gai nedir? Larb gai nasıl yapılır? Larb gai nedir?

Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Larb gai ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Larb gai nasıl yapılır? Larb gai nedir? Larb gai nasıl yapılır, Larb gai yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Larb gai yapıldı, evde klasik Larb gai yapıldı! İşte en güzel Larb gai!

LARB GAİ TARİFİ!

300 gram kokulu pirinç

500 ml su

3 üst soğan

2cm zencefil (yaklaşık 20g)

1 Kırmızı biber

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı Susam taneleri

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam yağı

600g kıyma (tavuk)

0,5 cc tuz

2 misket limonu

1,5 yemek kaşığı yazan nuoc-mam

1,5 yemek kaşığı su

0,5 buket Kişniş

0,5 buket nane

4 aperatif salatalık

Pirinci akan su altında bir kevgir içinde su berraklaşana kadar durulayın, iyice süzün. Suyu pirinçle birlikte kaynatın, yaklaşık 1 dakika kadar şişmeye bırakın. Kapağı hiç kaldırmadan kapalı plaka üzerinde 15 dakika kapalı. Tahılları bir çatalla çözün.

Soğanları ince ince doğrayın, üst kısımlarını halkalar halinde kesin, biraz ayırın. Zencefili soyup ince ince rendeleyin. Acı biberin çekirdeklerini çıkarın ve halkalar halinde kesin. Sarımsakları soyun ve ince ince doğrayın.

Susam tohumlarını kuru bir tavada kızartın, çıkarın. Tavada 1 yemek kaşığı yağı iyice ısıtın. Tavuk kıymasını porsiyonlar halinde, yakl. 4 dakika. Çıkarın, tuz. Isıyı azaltın, havalandırma ekleyin. biraz yağ.

Yaklaşık olarak kahverengi. Soğanı, zencefili, kırmızı biberi ve sarımsağı tavada 2 dakika kavurun. Limonun tüm suyunu sıkın, nuoc-mam ve suyun yanı sıra ekleyin. Tekrar tavuk kıymasını ekleyin, karıştırın, biraz soğumaya bırakın.

Kişnişi ve naneyi kabaca doğrayın, ayrılmış üst kısımlarını ve susam serpin. Snack salatalıklarını uzun ince dilimler halinde kesin, pilavla birlikte servis yapın.

Laab gai: Bu yemeği hazırlamanın iki yolu var: Et ya et suyunda pişirilir ya da tarifimizdeki gibi kızartılır. Tavada eti biraz küçük, kompakt "topaklar" halinde bırakın, salata daha da lezzetli olacaktır.