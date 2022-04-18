Lara Tümer kimdir? Lara Tümer kaç yaşında, mesleği ne?

'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. Lara Tümer kaç yaşında, mesleği ne? Lara Tümer kimdir?

LARA TÜMER KİMDİR?

Selahattin Paşalı ile iki yıldır birlikte olan Lara Tümer, 7 aylık hamile. Lara Tümer hakkında henüz detaylı bilgiler bulunmuyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz..