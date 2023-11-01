Laos'ta Yüzen Işık Tekneleri Festivali düzenlendi

Laos'un Luang Prabang kentinde ışıklı bir tekneyle geçit törenine katılan insanlar, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

VİYENTİYAN, 1 Kasım (Xinhua) -- Yüzen Işık Tekneleri Festivali (Boun Lai Heua Fai), Laos'un kuzeyinde yer alan dünya mirası listesindeki Luang Prabang kentinde 30 Ekim 2023 tarihinde düzenlendi.

Şehri süslemek için fenerler yakan insanlar, hastalıkların ve kötü şansın uzaklaşıp iyi şansın akıp gelmesi için büyük ejderha tekneleriyle geçit töreni yaptı ve daha sonra bu tekneleri Mekong Nehri'nde yüzdürdü.

Laos'un Luang Prabang kentinde ışıklı bir tekneyle geçit törenine katılan insanlar, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Luang Prabang kentindeki Mekong Nehri'nde ilerleyen ışıklı bir tekne, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Luang Prabang kentindeki Mekong Nehri'nde ilerleyen bir ejderha teknesi, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Drone ile çekilen fotoğrafta, dünya mirası listesindeki Luang Prabang antik kentinde fener yakan insanlar görülüyor, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Luang Prabang kentinde geçit törenine katılan insanlar, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)