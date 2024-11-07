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Lankshear kimdir? Tottenham 9 numara Will Lankshear kaç yaşında?

Lankshear kimdir? Tottenham 9 numara Will Lankshear kaç yaşında?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Lankshear kimdir? Tottenham 9 numara Will Lankshear kaç yaşında?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak. Lankshear kimdir? Tottenham 9 numara Will Lankshear kaç yaşında?

TOTTENHAM 9 NUMARA WİLL LANKSHEAR KİMDİR?

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puan ile averajla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen.

Tottenham : Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bergwal, Bissouma, Maddison, Johnson, Lanksheare Son.

Lankshear hakkında:

William Lankshear (d. 20 Nisan 2005), Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz profesyonel futbolcudur.

Lankshear, Sheffield United'a katılmadan önce Arsenal Akademisi'ndeydi . Şubat 2021'de Sheffield United ile burs sözleşmesi imzaladı. Lankshear, 2021-22 sezonunda Sheffield United'ı 18 yaş altı Profesyonel Gelişim Ligi 2. Lig şampiyonluğuna taşıyarak ligin en golcü oyuncusu oldu . Sheffield United yaş grubu takımlarında toplamda 48 maçta 38 gol attı. Sheffield United'ın ilk takım menajeri Paul Heckingbottom onu ??"gol atma konusunda iyi bir yeteneğe sahip" olarak tanımladı ve Sheffield United ona yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırdı. Ancak Premier Lig kulübü Brentford'un ilgisi üzerine Tottenham Hotspur , 31 Ağustos 2022'de onun için Sheffield United'a 2 milyon £ ödemeyi kabul etti, ücretin 1 milyon £'u garantili ve diğer ödemelerin performansla ilgili bonuslar olduğu düşünülüyor. Bazı raporlar, Heckingbottom'ın genç oyuncuyu sadece bir yıl önce ücretsiz olarak aldıklarını göz önünde bulundurarak bunun "iyi bir anlaşma" olduğunu kabul etmesiyle ücretin 2,5 milyon sterline çıkabileceğini öne sürüyor. Lankshear, Tottenham ile 2025 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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