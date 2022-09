Yıldız şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz pazar günü ünlü Malibu Chili Cook-Off festivalinde görüntülendi. Mavi pantolonu, beyaz ayakkabıları ve mor bluzuyla dikkat çeken Lana Del Rey'in aşırı kilo aldığı ise gözlerden kaçmadı. Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç kilo, hasta mı?

LANA DEL REY KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Haziran 1985

(37 yaşında),

Manhattan, New York, ABD

Boy: 1,7 m

Elizabeth Woolridge Grant (d. 21 Haziran 1985, New York City) veya sahne adıyla Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Del Rey ilk olarak 15 yaşında New York'taki kulüplerde şarkı söylemeye başladı. 22 yaşında 5 Points Records ile ilk anlaşmasını yaptı ve Haziran 2010 tarihinde Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant isimli albümünü yayınladı. Interscope, Polydor ve Stranger Records ile anlaşma imzaladı ve ilk single'ı Video Games'i yönetmenliğini kız kardeşinin üstlendiği bir müzik videosu ile YouTube'da yayınladı. Şarkı ve klibin internette tutulması üzerine ikinci stüdyo albümü olan Born To Die'ı Ocak 2012 tarihinde yayınladı. Albüm dünya genelinde 2 milyon kopya sattı ve 2012'nin en çok satılan albümleri arasında yer edinme şansını kıl payı da olsa kaçırmış oldu. Üçüncü EP'sinin (Paradise) Born to Die ile birleşiminden oluşan Born To Die: The Paradise Edition albümü ilk haftada 67,000 kopyadan fazla sattı ve Billboard 200 listesinde 10. sıradan girdi. Şu ana kadar diskografisine bakıldığında 8 adet yayınlanmış stüdyo albümü, 4 EP'si, 7 single'ı ve 13 müzik videosu vardır.