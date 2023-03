Bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında Lana Del Rey evlendi mi? Sorusu arama motorlarında sıklıkla sorgulatılıyordu. Lana Del Rey, son olarak 2014 yılında, artık Nightmare Boy sahne adıyla anılan İskoç müzisyen Barrie-James O'Neill ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Peki, Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey nişanlandı mı, evlendi mi? Lana Del Rey sevgilisi kim?

LANA DEL REY EVLENDİ Mİ?

Lana Del Rey, müzisyen Evan Winiker ile nişanlandı. Her ne kadar ilişkisini göz önünde yaşamama konusunda dikkatli olsa da basın tarafından sevgilisiyle sadece birkaç kez görüntülendi. Ayrıca Yakın zamanda dokuzuncu stüdyo albümünü çıkaran şarkıcının, 40 yaşındaki müzisyen Evan Winiker ile ilişkiye birkaç ay önce başladığı tahmin ediliyor.

LANA DEL REY KİMDİR?

Elizabeth Woolridge Grant (d. 21 Haziran 1985, New York City) veya sahne adıyla Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Del Rey ilk olarak 15 yaşında New York'taki kulüplerde şarkı söylemeye başladı. 22 yaşında 5 Points Records ile ilk anlaşmasını yaptı ve Haziran 2010 tarihinde Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant isimli albümünü yayınladı. Interscope, Polydor ve Stranger Records ile anlaşma imzaladı ve ilk single'ı Video Games'i yönetmenliğini kız kardeşinin üstlendiği bir müzik videosu ile YouTube'da yayınladı. Şarkı ve klibin internette tutulması üzerine ikinci stüdyo albümü olan Born To Die'ı Ocak 2012 tarihinde yayınladı. Albüm dünya genelinde 2 milyon kopya sattı ve 2012'nin en çok satılan albümleri arasında yer edinme şansını kıl payı da olsa kaçırmış oldu. Üçüncü EP'sinin (Paradise) Born to Die ile birleşiminden oluşan Born To Die: The Paradise Edition albümü ilk haftada 67,000 kopyadan fazla sattı ve Billboard 200 listesinde 10. sıradan girdi. Şu ana kadar diskografisine bakıldığında 8 adet yayınlanmış stüdyo albümü, 4 EP'si, 7 single'ı ve 13 müzik videosu vardır.