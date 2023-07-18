('Lâmı cimi yok' deyiminde geçen ve eski metinlerde kısal...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

18 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Lâmı cimi yok" deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan "lâm" ve "cim", hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! "Lâmı cimi yok" deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan "lâm" ve "cim", hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 18 TEMMUZ SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

"Lâmı cimi yok" deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan "lâm" ve "cim", hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?

A-) "Uygul değil" ve "uygun"

B-) "Komşu" ve "misafir"

C-) "Ucuz" ve "pahalı"

D-) "Geçmiş" ve "gelecek"

Doğru Cevap : A şıkkı