Lamborghini'nin Yeni Elektrikli Otomobili Lanzador Görücüye Çıktı

Elektrikli otomobiller yavaş yavaş piyasayı ele geçiriyor. Lamborghini de yeni elektrikli modeli Lanzador'u tanıttı. Cesur tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken Lanzador, markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor. Modelin teknik detayları henüz açıklanmasa da 2 bin beygirden daha güçlü bir motorla donatılacağı belirtiliyor. Lamborghini, 2028 yılında Lanzador EV'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

Elektrikli otomobiller yavaş yavaş piyasayı ele geçiriyor. Artık süper otomobil üreticileri bile elektrikli modellere yönelmiş durumda. Bunun son örneği ise Lamborghini'den geldi. Lamborghini, uzun zamandır beklenen elektrikli modelini gün yüzüne çıkardı.

Lamborghini Lanzador sonunda kendisini gösterdi

İtalyan spor otomobil üreticisi yeni boğasını sonunda Monterey Otomobil Haftası'nda serbest bıraktı. Lamborghini'nin ilk elektrikli otomobili olan Lanzador, cesur tasarıma ve yüksek sürüş pozisyonuna sahip bir 2+2 GT olarak karşımıza çıktı.

Lamborghini'nin yeni konsept modeli, markanın kimliğini yansıtırken aynı zamanda gelecekten de ipuçları barındırıyor. Lanzador konsepti, bir süper spor otomobilin performansını çok yönlülük ile birleştirerek benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatma hedefinde.

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Lamborghini, yeni elektrikli modeli için teknik detayları paylaşmamış olsa da bizle bazı ipuçları vermeyi de ihmal etmiyor. Şirket yaptığı açıklama ile her iki aks üzerinde de 1.000 kW'den (1360 beygir) güç üretebilen elektrik motorları yer alacağın belirtiyor. Bu da karşımızda 2 bin beygirden daha güçlü bir model çıkacağı anlamına geliyor.

Dört tekerlekten sürüş sistemine sahip olan model, virajlarda ve performanslı sürüş koşullarında sürücünün ihtiyacına göre tekerleklere güç verecek. Yeni modelin ayrıca yeni bir batarya teknolojisi ile üstün bir menzil sunacağı da ifade ediliyor.

Aracın adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen iç mekanı ise bu fütüristik otomobile oldukça yakışıyor. İki ekranlı bir düzene sahip olan otomobilde ikinci ekranın tam olarak yolcu koltuğu önünde konumlandırıldığını görüyoruz. Bilgi-eğlence sisteminin yönetilebildiği bu ikinci ekran ihtiyaç olduğunda devreye giriyor.

Konsept modeli ile karşımıza çıkan Lamborghini Lanzador EV, 2028 yılında yollara çıkmayı bekliyor. Lamborghini, Huracan PHEV ve Urus PHEV de dahil olmak üzere tüm ürün gamını 2024'ün sonuna kadar elektrikli hale getirecek. Peki siz Lamborghini ve yeni elektrikli Lanzador modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.