Lamborghini, içten yanmalı motorları bırakmıyor

Bütün otomobil markaları elektrikli otomobil konusunda birtakım çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların dışında şu an için Toyota markası duruyor zira onlar geleceğin elektrikli motorlarda değil hidrojen yakıtlı veya hibrit motorlarda olduğunu düşünüyor. Fakat Lamborghini ise içten yanmalı motorları bırakmak istemiyor. İşte konuyla ilgili markanın yaptığı açıklama ve detaylar…

Lamborghini sentetik yakıt teknolojisinin başarılı olması halinde içten yanmalı motorlar üretmeye devam edecek!

Birçok marka elektriklenme akımıyla birlikte elektrikli otomobil üretimlerine ve çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Lamborghini için de aynı hamleyi bekleyen tüketicileri çok ilginç bir açıklama karşıladı. İtalyan asıllı Alman markası Lamborghini (sahiplerine bakıldığında aslında çok şaşırtıcı değil) elektrikli otomobil konusunda gelişme göstermeyeceklerini belirtti.

Bilindiği üzere şu anda Lamborghini Alman otomobil devi Volkswagen Grubuna ait. Volkswagen 2. Dünya Savaşı sonu ile ortaya çıkan oldukça köklü bir marka olmasına rağmen elektrikli otomobil akımına tam olarak uyum sağlamadı. Geç başlayan serüvenine birçok model eklemiş olsa da Tesla gibi güçlü bir rakip konusunda biraz geride kaldı.

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AutoCar ekibine konuşan Lamborghini Ceo'su Stephan Winkelmann, sentetik yakıtları geleceğin teknolojisi olarak görüyor. CEO yaptığı açıklamada eğer sentetik yakıtlar gelecekte başarılı olursa içten yanmalı otomobiller üretmeye devam edeceklerini belirtti. CEO elektrikli otomobillerin içten yanmalılara göre daha güçlü olacağına inanıyor ancak bunun gerçekleşmesi için şarj ve batarya sorunlarının düzelip araçların hafifletilmesi gerektiğini belirtiyor.

Lamborghini CEO'sunun yaptığı açıklamalara baktığımızda elektrikli otomobillerin aslında gelecekteki teknolojiler arasında yer alacakları ve performans olarak içten yanmalı motorlu araçları yakalayacakalarını belirtiyor. Ancak menzil ve ağırlık gibi durumların sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlu araçları bir adım öne geçirmesi ile geleceğin sentetik yakıtlarda olduğu vurgulanıyor.

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