Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Sabri Çelik'in görevini bırakmasının ardından yerine kimin getirileceği merak konusu. Ortaya atılan son iddialara göre, MHK'nin yeni başkanı Lale Orta olacak. Peki Lale Orta MHK Başkanı mı olacak? MHK Başkanı kim olacak? soruları gündemdeydi.

Lale Orta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Orta hayatı ve biyografisi!

Lale Orta MHK Başkanı mı olacak? Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Sabri Çelik'in görevini bırakmasının ardından yerine kimin getirileceği merak konusu. Ortaya atılan son iddialara göre, MHK'nin yeni başkanı Lale Orta olacak. Peki Lale Orta MHK Başkanı mı olacak? MHK Başkanı kim olacak? soruları gündemdeydi. Detaylar haberimizde...

LALE ORTA MHK BAŞKANI MI OLACAK?

Sabri Çelik'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun başına eski hakem Lale Orta'nın getirileceği iddia ediliyor. Orta'nın ekibinde ise Tolga Özkalfa ve Halis Özkahya gibi sürpriz isimlerin olması bekleniyor.

LALE ORTA'NIN BAŞKANLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Merkez Hakem Kurulu'nun başına eski hakem Lale Orta getirilecek. Gözler diğer kurul üyelerinin kim olacağına çevrilirken yeni ekipteki isimler de netleşmeye başladı.

ÜYELER NETLEŞİYOR

Lale Orta'nın başkanı olacağı yeni MHK'de üyelerin Aynur Aysun Akar, Halis Özkahya, Tolga Özkalfa, Sadettin Güler, Ali Kunak, Süleyman Abay, Hamza Işın, Hamza Mısır olacağı iddia edildi.