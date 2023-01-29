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Lale Orta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Orta hayatı ve biyografisi!

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Lale Orta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Orta hayatı ve biyografisi!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Lale Orta hakkında Lale Orta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Orta hayatı ve biyografisi konu başlıkları gündeme taşındı. İşte detaylar...

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Lale Orta kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Lale Orta hakkında Lale Orta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Orta hayatı ve biyografisi konu başlıkları gündeme taşındı. Detaylar haberimizde...

LALE ORTA KİMDİR?

Lale Orta 1 Ocak 1960, İstanbul doğumlu Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyendir.

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti. 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını aldı. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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