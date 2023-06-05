Lale Karabıyık kimdir? Lale Karabıyık kaç yaşında, nerelidir? Lale Karabıyık biyografisi!

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Bilecik- 1965, Fehmi Erdoğan, Gülten.

Finans Profesörü; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1999 yılında doçent unvanını aldı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Finans Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. 8 ders ve araştırma kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 39 makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 7 tebliği ve araştırma ödülleri bulunmaktadır. Çeşitli basın ve yayın organlarında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleriyle yer aldı. Akademik görevlerinin yanı sıra UÜ İİBF Dekan Yardımcılığı, UÜ ÖYP Koordinatörlüğü, UÜ Senato Üyeliği, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Üniversiteler Ortak Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü gibi çeşitli idari görevlerde de bulundu.

25 ve 26. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Sırasıyla CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu, Eğitim Politikalarından, Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuş; bu dönemde tekrar Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. MYK ve Parti Meclisi Üyesidir.

İngilizce bilen Karabıyık, evli ve 1 çocuk annesidir.

YAYINLAR

KİTAPLAR

1.Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Yayınları, Bursa 2010,

2.Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Etkileri. Marmara Kitabevi Yayını, Bursa 2004.

3.Türkiye'de Finans Tarihi, 2001.

4.Gümrük Birliğinin Türkiye Üzerine Etkilerinin Kobi'ler Açısından Araştırılması, KOSGEB, 1997.

5.Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri, 1996

6.Tekdüzen Hesap Planına Göre Örneklerle Envanter ve Değerleme 1997