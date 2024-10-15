Türkiye Futbol Federasyonu Kurulu Üyesi olan Lale Cander, bugün istifa etti. Gelen istifa haberinin ardından birçok kişi Lale Cander'in kim olduğu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lale Cander neden istifa etti? Lale Cander kimdir?

LALE CANDER NEDEN İSTİFA ETTİ?

TFF yönetim kurulunda yer alan Lale Cander, yaptığı açıklamada, ''Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Düz yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm. Saygılarımla.'' ifadelerini kullandı.

LALE CANDER KİMDİR?

Lale Cander, Ankara'da 1971 yılında dünyaya geldi.

Cander, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır ve aynı zamanda Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Mühendis olan Lale Cander'in adı son dönemde sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda spor dünyasında da önemli birçok gelişmenin merkezinde de yer aldı.

İstanbul Park'ın kullanım haklarını Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin sahibi olarak alan Lale Cander, Beşiktaş'a yakınlığı ile biliniyor.