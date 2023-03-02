Lale Başar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle gündeme gelen Lale Başar kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Lale Başar kimdir? Lale Başar hangi dizilerde oynadı? Lale Başar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Lale Başar, Köksüz filmiyle Berlin Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almıştır. Adım Farah dizisiyle söz ettiren Lale Başar kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Ünlü oyuncu Lale Başar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Lale Başar kimdir? Lale Başar hangi dizilerde oynadı? Lale Başar kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizdedir…

LALE BAŞAR KİMDİR?

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1994 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, tiyatroda oynadığı önemli rollerin yanı sıra çeşitli dizi çalışmaları da yaptı. 2009'da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

LALE BAŞAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Adım Farah (dizi) - 2023- - Perihan Koşaner

Müjdemi İsterim - 2022

Aykut Enişte 2 - 2021 - Şule

Sihirli Annem (dizi) - 2021-2022 - Dudu

Aile Hükümeti - 2020

Bay Yanlış (dizi) - 2020 Sevim Atasoy

Aynen Aynen - 2020 Gül Teyze

Aykut Enişte - 2019 Şule

Leke (dizi) - 2019 Belkıs Murphy

Erkenci Kuş - 2018-2019 Şule Sarıhan

Yeni Gelin (dizi) - 2017-2018 Kamilla

Aşk Uykusu - 2017

Sen Sağ Ben Selamet - 2016

Hayat Bazen Tatlıdır - 2016 - Nazan

Her Şey Aşktan - 2015

Aşk Yeniden - 2015-2016 Mukaddes Şekercizade

Unutursam Fısılda - 2014

Göl Zamanı - 2013

Köksüz - 2012

Deniz Yıldızı (dizi) - 2010 Berna

Karamel - 2008 Bedia

Kod Adı Kaos - 2007 Cansu Çelik

Duvar - 2007 Asiye

Komiser Nevzat - 2007

Yeni Evli - 2007 Ahsen

Seni Çok Özledim - 2005 Ayfer Gökçe

Sevinçli Haller - 2004

Ablam Böyle İstedi - 2004 Ayfer

Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003

Samyeli - 1997

Ah Bir Büyümesek - 1995

Dudaktan Kalbe - 1986 Lamia - Kınalı Yapıncak