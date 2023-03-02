Lale Başar kimdir? Lale Başar hangi dizilerde oynadı? Lale Başar kaç yaşında, nereli?
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Lale Başar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle gündeme gelen Lale Başar kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Lale Başar kimdir? Lale Başar hangi dizilerde oynadı? Lale Başar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Lale Başar, Köksüz filmiyle Berlin Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almıştır. Adım Farah dizisiyle söz ettiren Lale Başar kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Ünlü oyuncu Lale Başar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Lale Başar kimdir? Lale Başar hangi dizilerde oynadı? Lale Başar kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizdedir…
LALE BAŞAR KİMDİR?
1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1994 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, tiyatroda oynadığı önemli rollerin yanı sıra çeşitli dizi çalışmaları da yaptı. 2009'da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.
LALE BAŞAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Adım Farah (dizi) - 2023- - Perihan Koşaner
Müjdemi İsterim - 2022
Aykut Enişte 2 - 2021 - Şule
Sihirli Annem (dizi) - 2021-2022 - Dudu
Aile Hükümeti - 2020
Bay Yanlış (dizi) - 2020 Sevim Atasoy
Aynen Aynen - 2020 Gül Teyze
Aykut Enişte - 2019 Şule
Leke (dizi) - 2019 Belkıs Murphy
Erkenci Kuş - 2018-2019 Şule Sarıhan
Yeni Gelin (dizi) - 2017-2018 Kamilla
Aşk Uykusu - 2017
Sen Sağ Ben Selamet - 2016
Hayat Bazen Tatlıdır - 2016 - Nazan
Her Şey Aşktan - 2015
Aşk Yeniden - 2015-2016 Mukaddes Şekercizade
Unutursam Fısılda - 2014
Göl Zamanı - 2013
Köksüz - 2012
Deniz Yıldızı (dizi) - 2010 Berna
Karamel - 2008 Bedia
Kod Adı Kaos - 2007 Cansu Çelik
Duvar - 2007 Asiye
Komiser Nevzat - 2007
Yeni Evli - 2007 Ahsen
Seni Çok Özledim - 2005 Ayfer Gökçe
Sevinçli Haller - 2004
Ablam Böyle İstedi - 2004 Ayfer
Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003
Samyeli - 1997
Ah Bir Büyümesek - 1995
Dudaktan Kalbe - 1986 Lamia - Kınalı Yapıncak