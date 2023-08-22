Lalanga tarifi! Masterchef Lalanga nedir, nasıl yapılır? Lalanga için gerekli malzemeler nelerdir? Lalanga hangi yöreye ait? Lalanga ne demek?

Masterchef 22 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Lalanga yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Lalanga nasıl yapılır? Lalanga için gerekli malzemeler nelerdir? Lalanga tarifi! Lalanga nasıl yapılır? Lalanga nedir, ne demektir? Lalanga hangi yereye aittir? Lalanga tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Lalanga tarifi oldu. Peki en güzel Lalanga tarifi nasıldır? Lalanga nasıl yapılır? Lalanga için gerekli malzemeler nelerdir? Lalanga tarifi! Lalanga nedir, ne demek? Masterchef Lalanga nasıl yapılır? Lalanga hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Lalanga hangi ülkeye ve yöreye aittir? Lalanga hangi bölge? Lalanga ne demektir? İşte detaylar...

LALANGA NEDİR, NE DEMEK? LALANGA HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Lalanga bir çeşit mücverdir. Eski zamanlarda sadece tatlı olarak yenilirken, Osmanlı Türkiye'sinde hem ballı tatlı bir yemek olarak hem de peynirli tuzlu bir yemek olarak yenirdi. Lalanga, Türk mutfağında ve Yunan mutfağında (çoğunlukla Mora'da) Lalagia olarak varlığını sürdürmektedir.

TDK'YA GÖRE LALANGA NE DEMEK?

TDK'ya göre lalanga "Yağda kızartılarak üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı." anlamına gelmektedir.

LALANGA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım çay kaşığı tarçın

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

Dövülmüş ceviz içi

LALANGA NASIL YAPILIR?

Hamur için unu bir kaseye alın. Ortasını havuz gibi açın.

Yoğurdu, sıvı yağı, suyu ve tuzu ortasına ekleyin. Yavaşça karıştırarak hamuru yoğurun. Elde edilen hamuru yumuşak bir kıvama getirin.

Hamuru streç filmle örtün ve yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı için, dövülmüş ceviz içini, toz şekeri ve tarçını karıştırın.

Şerbeti için suyu ve şekeri bir tencereye alın. Kaynamaya başladığında limon suyunu ekleyin. Şerbeti kaynamaya devam ettirin ve ardından ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Hamuru unlu bir zeminde açın. İnce bir yufka şekli elde edin.

Yufkanın üzerine cevizli harcı yayın. Kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloyu yaklaşık 2-3 cm genişliğinde kesin.

Kesilen parçaları hafifçe bastırarak şekil verin. Tatlıları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C (356°F) fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak lalangaları soğuyan şerbetin içine atın. Şerbeti çekmeleri için bir süre bekletin.

Şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

Üzerine dövülmüş ceviz içi serpiştirerek servis yapın.

Lalanga hamur tatlısı tarifi bu şekildedir. Afiyet olsun!