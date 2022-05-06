Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi şarkı sözleri! Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi sözleri!
- Güncelleme:
Müzik tarzıyla büyük beğeni toplayan Lalalar, yeni parçası Hiç Mutlu Olmam Daha İyi'yi iTunes, Deezer, Spotify, Youtube gibi platformlarda paylaştı. Kısa sürede beğeni toplayan yapımın şarkı sözlerini sizler için derledik.
Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Lalalar canlı performanslarının gücüyle, kulaktan kulağa yayılan yeni bir Türkçe Rock grubu. Tanıyanlara biraz daha yakından, bilmeyenlere de keşif yaptıracak Mercek yazımıza başlayalım. Grup elemanları Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat çoğumuzun daha evvel müziklerini duyduğumuz isimler. Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi sözleri!
LALALAR - HİÇ MUTLU OLMAM DAHA İYİ ŞARKI SÖZLERİ
ilk bakışta biraz absürt
biraz da bencilce gelebilir ama
bazen hayattan tek isteğim
konuşmayı unutacak kadar yalnız başıma kalıp
doyasıya mutsuz olmak
kimseyi kırmadan
gönül almakla uğraşmadan
ve sevdiği herkesi
peyderpey karanlığa vakumlayan bi karadeliği dönüştüğümü
kimseden saklamak zorunda kalmadan
doya doya mutsuz olmak
7-24 yarı açık
hayatta açıklama yapmaktan daha yorucu bir şey varsa
o da yaptığın açıklamanın yanlış anlaşılması
müebbet muhabbet girdabı
dertler ekseriyetle
sessizlik nadiren olsa da
yalnızlık paylaşılmaz
aynı savaşta aynı tarafta hatta ve hatta
aynı bulutun altında son sürat hedefe dalsak da
kamikazeler el el uçmaz
yaz geldi diye güneş açmaz ki her evde
gönlümde tasfiye yol verdim maziye
kal diyemedim beni de al diyemedim
gölgem bile bana gölge etmesin diye
mutlu olamayıp mutsuz olacağıma hiç mutlu olmam daha iyi
- söz&müzik: Ali Güçlü Şimşek