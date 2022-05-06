Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi şarkı sözleri! Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi sözleri!

Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Lalalar canlı performanslarının gücüyle, kulaktan kulağa yayılan yeni bir Türkçe Rock grubu. Tanıyanlara biraz daha yakından, bilmeyenlere de keşif yaptıracak Mercek yazımıza başlayalım. Grup elemanları Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat çoğumuzun daha evvel müziklerini duyduğumuz isimler. Lalalar Hiç Mutlu Olmam Daha İyi sözleri!

LALALAR - HİÇ MUTLU OLMAM DAHA İYİ ŞARKI SÖZLERİ

ilk bakışta biraz absürt

biraz da bencilce gelebilir ama

bazen hayattan tek isteğim

konuşmayı unutacak kadar yalnız başıma kalıp

doyasıya mutsuz olmak

kimseyi kırmadan

gönül almakla uğraşmadan

ve sevdiği herkesi

peyderpey karanlığa vakumlayan bi karadeliği dönüştüğümü

kimseden saklamak zorunda kalmadan

doya doya mutsuz olmak

7-24 yarı açık

hayatta açıklama yapmaktan daha yorucu bir şey varsa

o da yaptığın açıklamanın yanlış anlaşılması

müebbet muhabbet girdabı

dertler ekseriyetle

sessizlik nadiren olsa da

yalnızlık paylaşılmaz

aynı savaşta aynı tarafta hatta ve hatta

aynı bulutun altında son sürat hedefe dalsak da

kamikazeler el el uçmaz

yaz geldi diye güneş açmaz ki her evde

gönlümde tasfiye yol verdim maziye

kal diyemedim beni de al diyemedim

gölgem bile bana gölge etmesin diye

mutlu olamayıp mutsuz olacağıma hiç mutlu olmam daha iyi

söz&müzik: Ali Güçlü Şimşek

Haberler.com - Gündem