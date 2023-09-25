Lahmacun tarifi! Masterchef Lahmacun nedir, nasıl yapılır?

Masterchef 25 Eylül yarışmasında şefler tarafından Lahmacun yapılması istendi. Peki Masterchef Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun için gerekli malzemeler nelerdir? Lahmacun yemek tarifi! Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Lahmacuntarifi oldu. Peki en güzel Lahmacun yemek tarifi nasıldır? Lahmacun yemeği nasıl yapılır? Lahmacuniçin gerekli malzemeler nelerdir? Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacuniçin gerekenler neler?

LAHMACUN NEDİR? HANGİ YÖREYE AİT?

Lahmacun, açılmış hamurun üzerine kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak ve karabiber, isot (kırmızı biber) gibi baharatlarla hazırlanan malzeme sürüldükten sonra taş fırında pişirilmesiyle yapılan Orta Doğu mutfağında bir çeşit içli pidedir. İngilizcede zaman zaman Türk pizzası, veya Ermeni pizzası, olarak adlandırılsa da Orta Doğu kökenli bir yemektir. Pizzadan farklı olarak peynir kullanılmaz ve hamur daha incedir. Lahmacun; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Lübnan, Suriye, İsrail ve dünyadaki Türk topluluklarında popüler bir yemektir.

Süryani geleneğinde cenaze evinde lahmacun, pide-ayran ikram edilir.

Türkiye'de lahmacun

Türkiye'nin doğu illerinde yaygın olan lahmacun, 1960'lardan sonra tüm ülkeye yayılmıştır. Malzemeler yöreye göre ya da mevsime göre değişiklikler gösterebilmektedir. Mesela: biber salçası, fıstık, yeşil biber gibi malzemeler eklenebilir. Lahmacun Şanlıurfa'da soğanlı, Gaziantep'te sarımsaklı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ise hem sarımsak hem de soğanlı olarak yapılmaktadır. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da lahmacun ile beraber közlenmiş patlıcan da sıkça tüketilmektedir.

Tarsus Fındık Lahmacunu

Tarsus Fındık Lahmacunu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Urfa (Şanlıurfa) Lahmacunu (Kıymalı Ekmeği)

Lahmacunun içerisine koyulan malzemelerden Şanlıurfa Biberi (İsot), frenksuyu yani domates salçası damlarda kurutulur, her evin eşrafınca üretilirdir. Günümüzde Urfa Lahmacunu ev dışında da yapılan, lokantalarda tüketilen geleneksel bir yemektir. 1960'lardan sonra Urfa Lahmacunu'nun ünü Güneydoğu Anadolu Bölgesinden tüm Türkiye'ye yayılmıştır. Sarımsak kullanılan Antep Lahmacunu'ndan en temel farkı içeriğinde soğan kullanılmasıdır. Urfa Lahmacunu'nu diğer lahmacunlardan ayıran en önemli özelliği üretiminde kullanılan etin Şanlıurfa'da meralarda doğal ortamda yetiştirilen İvesi ırkı koyunun kuzusundan temin edilen et olmasıdır. Urfa (Şanlıurfa) Lahmacunu (Kıymalı Ekmeği)Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Sakarya Kabaklı Lahmacun (Kabakmacun)

Sakarya ilinde kabak ile yapılan lahmacun çeşididir.

LAHMACUN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

300 gr dana kıyma, köftelik orta yağlı

1 adet rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı dolusu biber salçası

2 adet rende domates

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1 tutam pul biber

1 dolu çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı su

Hamur için malzemeler

300 gr un ( 13 tepeleme kaşık)

1 su bardağından biraz az su ( yaklaşık 200 ml )

2-3 gr yaş maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Hamuru için, suyun içinde maya ve şekeri karıştırın. Karıştırma kabına unu ve tuzu alın. Ortasını havuz gibi açın ve mayalı suyu dökün. Çatal yardımıyla undan parçalar alarak karıştırın. Daha sonra elinizle yoğurarak hamur kıvamına getirin. En az 1/2 saat mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanırken; iç harcı için kıymayı, rende soğanı, kıyılmış maydanozu, biber salçasını, pulbiber, toz kırmızı biber ve tuzu 2 yemek kaşığı suyla beraber bir kaba alın ve iyice karıştırın.

Mayalanan hamuru istediğiniz büyüklükte bezelere ayırın.

Her bir bezeyi merdane yardımıyla ince yuvarlak açın. Açtığınız hamurlara iç harcı kaşığın tersiyle yayın.

Fırını 220 derecede fırın tepsinizle beraber ısıtın.

Lahmacunları kızmış tepside yaklaşık 5-7 dakika pişirin.

Sıcak olarak yanında yeşillik ve limon ile servis edin.