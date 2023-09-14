Lagos tarifi! MasterChef Lagos nasıl yapılır?
Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Lagos ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Lagos nasıl yapılır? Lagos nedir? Lagos nasıl yapılır, Lagos yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Lagos yapıldı, evde klasik Lagos yapıldı! İşte en güzel Lagos!
Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Lagos hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Lagos hazırladı. Peki, Lagos nedir? Lagos nasıl yapılır? Lagos nedir?
LAGOS TARİFİ!
- soyulmuş bal kabağı
- 2 diş ince doğranmış sarımsak
- 10 gr doğranmış soğan
- 40 ml zeytinyağı
- 60 ml mısırözü yağı
- 4 lagos balığı (her biri 160 gr)
- 200 gr yer elması
- 150 gr kestane
- 8 adaçayı yaprağı
- 100 ml krema
- 1 tutam kekik
- 40 gr tereyağı
- Tuz
- Karabiber
YAPILIŞI
- Önce kestaneleri yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra 25 dakika suda haşlayın. Daha sonra tereyağı ve adaçayı ile soteleyin. Yer elmalarının kabuklarını soyup doğrayın. 3 dakika kadar haşlayın. Tuz, karabiberle ve biraz zeytinyağında soteleyin.
- Sonra kabukları soyulan bal kabağını ince dilimler halinde doğrayın. Kaynamış suyun içinde 2 dakika haşlandıktan sonra suyunu süzdürün. Tavaya alıp, biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber ile soteleyin. Ilınmaya bırakın. Küçük bir tavada ince doğranmış soğanı zeytinyağıyla soteleyin.
- Ardından kremayı ekleyip 5 dakika kadar hafif ateşte pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Lagos balığı, tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağını tavada kısa bir süre kızartıp, 180 derece fırında 5 dakika pişirin. İnce doğradığınız sarımsakları mısır yağında kıtırlaşıncaya kadar kızartın. Servis tabağına yer elması ve bal kabağını alın.
- Son olarak En üste lagos balığını yerleştirin. Tabağı krema sosu, kestane ve sarımsak ile süsleyip servis yapın.