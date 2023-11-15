Lagman tarifi! MasterChef Lagman nasıl yapılır?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Lagman ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Lagman nasıl yapılır? Lagman nedir? Lagman nasıl yapılır, Lagman yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Lagman yapıldı, evde klasik Lagman yapıldı! İşte en güzel Lagman!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Lagman hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Lagman hazırladı. Peki, Lagman nedir? Lagman nasıl yapılır? Lagman nedir?

LAGMAN TARİFİ!

İçindekiler :

• Koyun eti - 500 gr .

• Et suyu - 3 bardak .

• 3 patates.

• 1 merkez.

• 5 soğan.

• 1 diş sarımsak.

• 2 yemek kaşığı nohut.

• 0,5 su bardağı sıvı yağ.

• 2 yemek kaşığı domates salçası.

• Kimyon.

• Tuz biber.

Hamur için:

• Un - 400 gr .

• 3 yumurta sarısı.

• süt - 0,5 bardak .

Hazırlık:

• Yumurta sarısını, unu ve sütü sert bir hamur elde edene kadar karıştırın. 2 saat bekletin. 2 saat sonra hamuru ince bir şekilde açın, ince şeritler halinde kesin. Tuzlu suda 10 dakika haşlayıp süzgecin içine koyun ve suyunun süzülmesini sağlayın. Hafifçe yağlayın.

• Et suyu: eti küçük parçalar halinde, soğanı halkalar halinde kesin. Eti ve soğanı ısıtılmış yağda pişirin, salçayı ekleyin, nohutları (önceden birkaç saat suda ıslatılmış) ekleyin ve 10 dakika kızartın. Pipet şeklinde kesilmiş havuçları ve şalgamları, kimyonu, tuzu, karabiberi ekleyin ve ardından yarım bardak et suyunu dökün. Bırakın pişsin.

• Erişteleri kossa (Özbek kasesi) içinde, üzerine kızartılmış et ve sebzelerle birlikte servis edin.